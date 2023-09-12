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Москва
Москва
Профиль пользователя SarganataS
О себе
Работаю, люблю рок, метал.Иногда хожу в музеи,на выставки,рок концерты.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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