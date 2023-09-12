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Москва
Профиль пользователя SarganataS

фото пользователя SarganataS

О себе

Работаю, люблю рок, метал.Иногда хожу в музеи,на выставки,рок концерты.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, обсудить сериалы

маленькое фото пользователя Tellim
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 407 участников

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