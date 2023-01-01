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Москва
Профиль пользователя Sara_Parker

фото пользователя Sara_Parker

О себе

Люблю рисовать, смотреть на природу, геймер и не ем мясо.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💩 Шутки про говно📚 Книги💕 Обсудить отношения

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✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Воронеж → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Ira_Eri
маленькое фото пользователя Alice_montag
Откликнулись 2 участника

Воронеж → пообщаться

Поговорить вместе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 256 участников

маленькое фото пользователя VikaKotik

Воронеж → прогуляться, перекусить

Прогуляться,поболтать,можно молча побродить по городу 😄

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя Tata142

Воронеж → прогуляться, перекусить

Воронеж. Буду рада найти подругу

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Marie_F

Воронеж → прогуляться, перекусить

Хочу погулять , выпить кофе и поговорить на разные темы .

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Tatyana1997

Воронеж → прогуляться, перекусить

Я ищу подругу ;)

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя MARIA022

Тольятти → пообщаться

Девчачьи разговоры, обсуждение мальчиков и косичек

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Sterva43

Воронеж → пообщаться

Все надоело. Хочу общатся.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя antisha

Воронеж → прогуляться, перекусить

ищу подружку!

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Kalina

Воронеж → прогуляться, перекусить

Можем сходить в бар

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Yasya_Lazneva

Воронеж → прогуляться, перекусить

Какие планы на выходные? Может погуляем?)

Откликнулись 4 участника

анонимный пользователь

Санкт-Петербург → пообщаться

Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Откликнулись 4 участника

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