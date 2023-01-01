О себе

Исследователь биолог и психолог. Люблю разговаривать о жизни, психологии и всяких философских штуках.

Очень интересны люди, мышление, источники мотивации и энергии.

Я пою и собираю небольшую компанию для домашнего пения.

Интересуюсь архитектурой, люблю конструктивизм.

Хочу найти компанию для прогулок, исследования возможностей в Москве, загородных поездок и просто встретиться поболтать или поковоркать вместе, посмотреть кино.

Ещё хочу бегать.