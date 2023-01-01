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Москва
Профиль пользователя Santen

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О себе

Исследователь биолог и психолог. Люблю разговаривать о жизни, психологии и всяких философских штуках.
Очень интересны люди, мышление, источники мотивации и энергии.
Я пою и собираю небольшую компанию для домашнего пения.
Интересуюсь архитектурой, люблю конструктивизм.
Хочу найти компанию для прогулок, исследования возможностей в Москве, загородных поездок и просто встретиться поболтать или поковоркать вместе, посмотреть кино.
Ещё хочу бегать.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб
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