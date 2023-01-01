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Москва
Профиль пользователя Sanrit

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О себе

Работа-дом-сон-работа))
Надо как-то разрывать этот круг.
В городе относительно недавно и с друзьями напряг...
Интересно и прогуляться (25-30к шагов не проблема), и посидеть в гостях (есть xbox series s), и посетить кино/кафе/бар.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Об играх на xbox

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 71 участник

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