О себе

Работа-дом-сон-работа))

Надо как-то разрывать этот круг.

В городе относительно недавно и с друзьями напряг...

Интересно и прогуляться (25-30к шагов не проблема), и посидеть в гостях (есть xbox series s), и посетить кино/кафе/бар.