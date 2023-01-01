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Москва
Работа-дом-сон-работа))
Москва
Профиль пользователя Sanrit
О себе
Работа-дом-сон-работа))
Надо как-то разрывать этот круг.
В городе относительно недавно и с друзьями напряг...
Интересно и прогуляться (25-30к шагов не проблема), и посидеть в гостях (есть xbox series s), и посетить кино/кафе/бар.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры
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