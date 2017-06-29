Москва
Профиль пользователя Sanek81

фото пользователя Sanek81
фото #2 пользователя Sanek81

О себе

Катаюсь по ночному городу

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Посидеть в баре, завести новые знакомства покататься по ночному городу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga_P
Санкт-Петербург → Другое

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре, пообщаться)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.