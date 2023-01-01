О себе

Адекватный, но и не без небольших фейерверков под колпаком. Люблю общение и веселые компании, хотя переодически случаются приступы застенчивости. В выборе между сидением дома и вечеринкой, выберу втрое. Бью сарказмом по жестокой реальности:))