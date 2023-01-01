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Москва
Профиль пользователя sane4ka

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О себе

Адекватный, но и не без небольших фейерверков под колпаком. Люблю общение и веселые компании, хотя переодически случаются приступы застенчивости. В выборе между сидением дома и вечеринкой, выберу втрое. Бью сарказмом по жестокой реальности:))

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность✝️ Религия🎭 Театр💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить прогуляться, может посидеть где, выпить:)

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