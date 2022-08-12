Любитель хороших игр, настолок, фильмов, сериалов, книг. Всего что связано с хорошим сюжетом. По спорту не против в компании позаниматься чем то интересным почти по любому виду спорта. Особенно с теми кто более глубоко разбирается. Вообще с радостью за любое интересное движение, главное что бы люди были рядом приятные, адекватные и позитивные. Поговорить, погулять, обсудить почти любые темы без проблем для меня. Есть электросамокат для катаний и мобильного передвижения. Женат больше 10 лет. В целом в жизни все есть, проблем нету.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм

🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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