Москва
Профиль пользователя Samuel

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О себе

Увлекаюсь гейм-дизайном, созданием локаций, ранее занимался музыкой(экстрим вокал, концерты, записи), исторической реконструкцией, работаю дизайнером по кухням, из вредных привычек - курение(сигареты)

Профиль обновлён 14 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, прогуляться по паркам Москвы

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