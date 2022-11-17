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Москва
Профиль пользователя SAMSON

фото пользователя SAMSON

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки в крафтовом пабе

маленькое фото пользователя Tellim
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viera

Москва → сходить на мероприятие

Может в бар какой-нибудь завтра? 🥂🎶

Откликнулись 2 участника

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