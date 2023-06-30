Москва
Профиль пользователя samorodova

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О себе

люблю жить жизнь

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

выбраться погулять!

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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Ищу подруг 🙋🏼‍♀️

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Ищу подругу

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Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)

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Сходить пофоткаться, перекусить

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