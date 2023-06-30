Москва
Профиль пользователя samorodova
О себе
люблю жить жизнь
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Ищу подруг 🙋🏼♀️
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Москва → Другое
Сходить пофоткаться, перекусить
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