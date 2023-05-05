Москва

Профиль пользователя Samolet126

О себе Играю в пляжный волейбол, хожу в спортивный зал, бассейн. Люблю туризм, нравятся пешие походы, сплавы на байдарках и сап-бордах. Увлечён фотографией. Играю в настольные игры.

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