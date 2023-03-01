Москва
Профиль пользователя Samoilove

фото пользователя Samoilove
фото #2 пользователя Samoilove

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Dark Souls

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Aliceee
Москва → Другое

Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

маленькое фото пользователя AnNechka
Москва → Другое

Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя Sibiria
Москва → Другое

Пару водников?

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