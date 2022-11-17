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Москва
Профиль пользователя Samiraa

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О себе

Мне 20 лет
Ищю подругу

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Не против сходить погулять куда нибудь.

Участие в других событиях

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Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
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Москва → Другое
Как насчет погулять в центре и сделать фото?✨✨
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