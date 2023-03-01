Москва
Профиль пользователя Sam99
О себе
Привет and Hello 🤌🏻🤌🏻
◾можете позвать мне Сэм
◽Я видеоблогер и у меня есть канал на YouTube.
◽Очень заинтересован в создании контента, видеосъемке и фотографии в целом.
◽я кондитер, сделать милый торт
◽Я люблю языки и сейчас изучаю русский
читайте внимательно:
❗Мой русский не очень хорош Пожалуйста, не говорите со мной, а потом скажите, что не хотите больше со мной разговаривать, потому что мой русский не очень хорош.❗
🔘 я Метис и живу в момент на самом деле
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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