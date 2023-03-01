Привет and Hello 🤌🏻🤌🏻 ◾можете позвать мне Сэм ◽Я видеоблогер и у меня есть канал на YouTube. ◽Очень заинтересован в создании контента, видеосъемке и фотографии в целом. ◽я кондитер, сделать милый торт ◽Я люблю языки и сейчас изучаю русский читайте внимательно: ❗Мой русский не очень хорош Пожалуйста, не говорите со мной, а потом скажите, что не хотите больше со мной разговаривать, потому что мой русский не очень хорош.❗ 🔘 я Метис и живу в момент на самом деле

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

🎮 Видеоигры 📺 Политика 💨 Кальян 😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.