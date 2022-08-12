Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🍿 Сходить в кино

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Москва → пообщаться Что делать, как быть?

Москва → прогуляться, перекусить Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

Москва → прогуляться, перекусить Поиграть в шахматы, или что-нибудь ещё

Москва → Другое Погулять недалеко от дома или в центре

Москва → Другое У меня выходные, какие у кого планы?

Москва → Другое На выставку, в парк

Москва → Другое Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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