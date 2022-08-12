Москва
Профиль пользователя Sam7

фото пользователя Sam7
фото #2 пользователя Sam7

О себе

Умею играть на фортепиано и готовить шарлотку.

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в шахматы, или что-нибудь ещё

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки/уличные прогулки. Можно собрать компанию)

Москва → прогуляться, перекусить

Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.

Москва → пообщаться

Что делать, как быть?

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагайте вы.)

Москва → прогуляться, перекусить

Шашлык или прогулка

Москва → прогуляться, перекусить

Найти приятную компанию

Участие в других событиях

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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

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Кого добавить в уютную и адекватную беседу

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Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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рада новым знакомствам💘

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В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

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Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь

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Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌

маленькое фото пользователя Julya16000
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На выставку, в парк

маленькое фото пользователя Kira_lebiga
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У меня выходные, какие у кого планы?

маленькое фото пользователя Oks23
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Прогуляться с собаками

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
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Погулять недалеко от дома или в центре

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