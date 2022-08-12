Москва
Профиль пользователя Sam7
О себе
Умею играть на фортепиано и готовить шарлотку.
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
🎮 Видеоигры
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Поиграть в шахматы, или что-нибудь ещё
Москва → прогуляться, перекусить
Настолки/уличные прогулки. Можно собрать компанию)
Москва → прогуляться, перекусить
Покупаться! И прогуляться. Шашлык и кальян по желанию.
Москва → пообщаться
Что делать, как быть?
Москва → прогуляться, перекусить
Предлагайте вы.)
Москва → прогуляться, перекусить
Шашлык или прогулка
Москва → прогуляться, перекусить
Найти приятную компанию
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
рада новым знакомствам💘
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, легкое общение. Можно вместе сходить куда-нибудь
Москва → Другое
Предлагаю прогуляться в парке или посидеть на летней веранде😀🌞✌
Москва → Другое
На выставку, в парк
Москва → Другое
У меня выходные, какие у кого планы?
Москва → Другое
Прогуляться с собаками
Москва → Другое
Погулять недалеко от дома или в центре
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.