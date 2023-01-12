Хочется гулять, болтать и просто наслаждаться жизнью! Люблю петь, медитировать, заниматься растяжкой, наслаждаться окружающей красотой Умею поддерживать диалог, эмпатична, готова поддержать какую-либо движуху

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