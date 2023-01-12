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Москва
Хочется гулять, болтать и просто наслаждаться жизнью!
Москва
Профиль пользователя Salmi
О себе
Хочется гулять, болтать и просто наслаждаться жизнью!
Люблю петь, медитировать, заниматься растяжкой, наслаждаться окружающей красотой
Умею поддерживать диалог, эмпатична, готова поддержать какую-либо движуху
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
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