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Москва
Профиль пользователя Salmi

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О себе

Хочется гулять, болтать и просто наслаждаться жизнью!
Люблю петь, медитировать, заниматься растяжкой, наслаждаться окружающей красотой

Умею поддерживать диалог, эмпатична, готова поддержать какую-либо движуху

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика
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