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Москва
Профиль пользователя Salat

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О себе

Нахожусь в поиске себя, интересуюсь психологией и маркетингом. Люблю живое общение и посещать новые места. Заразился Татуировками и хорошим настроением

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка в городе, обед, общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 220 участников

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