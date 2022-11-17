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Москва
Москва
Профиль пользователя Salat
О себе
Нахожусь в поиске себя, интересуюсь психологией и маркетингом. Люблю живое общение и посещать новые места. Заразился Татуировками и хорошим настроением
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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