Москва
Профиль пользователя SAL002

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О себе

Хочу найти друзей, для прогулок и веселых посиделок.

✅ Хочу погуляться по Москве, сыграть в большой теннис, сходить на каток;


✅ Люблю читать, в жанре: фентези-любовный роман- детектив, классика по настроению.
Психология, так же входит в мой топ-любимчиков;

✅ Люблю смотреть дорамы, сериалы;

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, возможно сходить на каток, в кино.

Участие в других событиях

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Классно проводить время друг с другом

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Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

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Пойти погулять

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Хочу найти подругу

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Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

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Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

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