Хочу найти друзей, для прогулок и веселых посиделок. ✅ Хочу погуляться по Москве, сыграть в большой теннис, сходить на каток; ✅ Люблю читать, в жанре: фентези-любовный роман- детектив, классика по настроению. Психология, так же входит в мой топ-любимчиков; ✅ Люблю смотреть дорамы, сериалы;

Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.