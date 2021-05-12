Москва
Профиль пользователя SAL002
О себе
Хочу найти друзей, для прогулок и веселых посиделок.
✅ Хочу погуляться по Москве, сыграть в большой теннис, сходить на каток;
✅ Люблю читать, в жанре: фентези-любовный роман- детектив, классика по настроению.
Психология, так же входит в мой топ-любимчиков;
✅ Люблю смотреть дорамы, сериалы;
Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Классно проводить время друг с другом
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Пойти погулять
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Го смотреть сериалы. Я нашла хорошый🙃
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