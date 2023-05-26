Москва
Профиль пользователя Sakuraianuri
О себе
На данный момент я работаю помощником архитектора и учусь по направлению "промышленное и гражданское строительство", уже есть среднее профессиональное образование архитектора и дополнительное-графический дизайнер.
Мои увлечения: рисование, просмотр видео, редко вязание крючком, фото (на телефон).
Люблю ходить по мебельным магазинам. Обожаю зелёный чай, в солнечную погоду прячусь от света под зонтом.
Раньше ходила на выставки и в галереи (Сейчас время ограничено).
В будущем планирую путешествовать, пока что нет возможности.
Профиль обновлён 9 июля 2023 г.
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