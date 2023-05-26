На данный момент я работаю помощником архитектора и учусь по направлению "промышленное и гражданское строительство", уже есть среднее профессиональное образование архитектора и дополнительное-графический дизайнер. Мои увлечения: рисование, просмотр видео, редко вязание крючком, фото (на телефон). Люблю ходить по мебельным магазинам. Обожаю зелёный чай, в солнечную погоду прячусь от света под зонтом. Раньше ходила на выставки и в галереи (Сейчас время ограничено). В будущем планирую путешествовать, пока что нет возможности.

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы

💩 Странный юмор ✝️ Религия 🏫 Учеба

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