Москва
Профиль пользователя SaiFai
О себе
26 лет, а ума нет.
Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило.
Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест.
Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании.
Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Найти подругу
Обо всём на свете🙃
Пообщаться на любые темы
Я за душевные разговорчики
Знакомство для дружбы
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Может поговорим?
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Ищу приятную собеседницу
Найти неадекватных подруг с весельцой
Хочется пообщаться) возможно найти подругу)
Пошли в телегу, поболтаем? 😉
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Ищу подругу)
ищу подружку блин
Буду рада новым знакомствам!!
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Обсудить фильмы , книги, игры
Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.
Хочу найти подругу)заходи в профиль
😇😇хочу пообщаться 😇
Steam Steam Steam
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Поиграем в jackbox?
В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.
Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня
Знакомство и встреча вживую)
Пообщаться на любую тему
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.