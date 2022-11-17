26 лет, а ума нет. Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило. Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест. Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании. Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Кёльн → Другое Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

Москва → Другое В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.

Москва → Другое Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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