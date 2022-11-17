Москва
Профиль пользователя SaiFai

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фото #2 пользователя SaiFai

О себе

26 лет, а ума нет.
Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило.
Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест.
Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании.
Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти подругу

Москва → пообщаться

Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

Москва → пообщаться

Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Eva_Avetis
Красногорск → Другое

Ищу приятную собеседницу

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя Lolka
Москва → Другое

Хочется пообщаться) возможно найти подругу)

маленькое фото пользователя LinaYarnyh
Москва → Другое

Пошли в телегу, поболтаем? 😉

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя LinaPolina
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя yamahaluz
Москва → Другое

ищу подружку блин

маленькое фото пользователя Valeria228
Москва → Другое

Буду рада новым знакомствам!!

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя KSI_O
Москва → Другое

Обсудить фильмы , книги, игры

маленькое фото пользователя Laranka
Москва → Другое

Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.

маленькое фото пользователя Alenalext
Москва → Другое

Хочу найти подругу)заходи в профиль

маленькое фото пользователя Nutal
Раменское → Другое

😇😇хочу пообщаться 😇

маленькое фото пользователя kgbkassetvrossii
Москва → Другое

Steam Steam Steam

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя dashnya
Москва → Другое

Поиграем в jackbox?

маленькое фото пользователя Merilin89
Москва → Другое

В плохую погоду предлагаю поиграть в онлайн игры по сети.

маленькое фото пользователя Julianne
Кёльн → Другое

Накидайте, пожалуйста, легких комедий на вечер выходного дня

маленькое фото пользователя Malenia
Москва → Другое

Знакомство и встреча вживую)

маленькое фото пользователя Ksusha12
Москва → Другое

Пообщаться на любую тему

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