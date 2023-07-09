Я люблю абсолютно разную музыку от рока до дискотеки 80-х 😄 Хожу в зал, люблю кататься на велосипеде Интересна психология, медицина, фотография, кулинария, рукоделие, спорт😻 Очень люблю театры, джаззовые концерты, прогулки, посещения антикафе с котиками или настольными играми, поездки по разным городам 🤍 Хочу найти друзей по интересам или просто людей, с которыми просто можно провести время весело☺️

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Рязань → Другое Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

Москва → Другое Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.