Москва
Профиль пользователя Saida44
О себе
Я люблю абсолютно разную музыку от рока до дискотеки 80-х 😄
Хожу в зал, люблю кататься на велосипеде
Интересна психология, медицина, фотография, кулинария, рукоделие, спорт😻
Очень люблю театры, джаззовые концерты, прогулки, посещения антикафе с котиками или настольными играми, поездки по разным городам 🤍
Хочу найти друзей по интересам или просто людей, с которыми просто можно провести время весело☺️
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Просто общение) Пикабутянам здравия
Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁
Разговоры разговаривать🫠
Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)
Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)
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