Москва
Профиль пользователя Saida44

фото пользователя Saida44

О себе

Я люблю абсолютно разную музыку от рока до дискотеки 80-х 😄
Хожу в зал, люблю кататься на велосипеде
Интересна психология, медицина, фотография, кулинария, рукоделие, спорт😻
Очень люблю театры, джаззовые концерты, прогулки, посещения антикафе с котиками или настольными играми, поездки по разным городам 🤍

Хочу найти друзей по интересам или просто людей, с которыми просто можно провести время весело☺️

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → пообщаться

Обо всём на свете🙃

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

Сочи → Другое

Просто общение) Пикабутянам здравия

маленькое фото пользователя Nikit_ka
Курск → Другое

Непринуждённый и заинтересованный собеседник ннада? 😁

маленькое фото пользователя ViktorV
Москва → Другое

Разговоры разговаривать🫠

маленькое фото пользователя Vdmfk
Москва → Другое

Давайте внесём в нашу жизнь немного токсичности?)

маленькое фото пользователя Ruby_Sparks
Рязань → Другое

Крутые/необычные места в Питере и Мск (поесть/посмотреть)

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