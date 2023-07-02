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Москва
Профиль пользователя Saha23

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О себе

Привет, 🤗 я Саша, мне 36, живу в Москве, метро Алтуфьево 🚇, Я без вредных привычек, добрый, заботливый, 😊люблю фильмы,👀🎥🎬 могу выпить при желании 🥃🍷🥂, покушать 🍕🍟🍔🍦, ищу тех, кто любит весело проводить время. Если у вас есть увлечение ⛸️⛷️🏂🚴‍♀️🥏🏐🏓🏸🕺🎧📸,то это тоже хорошо. Возможны пешие прогулки 👫. Если вдруг будет желание, 😉 пишите

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

друзей парней и девушек 😊😊😊

маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Goshanchik
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceGirla

Москва → другое

Пообниматься с мужчиной

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Darinata

Москва → пообщаться

Буду рада пообщаться с новыми людьми

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя AUR0RA

Москва → прогуляться, перекусить

ВЫПИТЬ лёгкого чего-то.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить на крыше!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ruslanrocknrolla

Москва → сходить на мероприятие

Катание на роликах

Откликнулись 3 участника

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