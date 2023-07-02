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Москва
Москва
Профиль пользователя Saha23
О себе
Привет, 🤗 я Саша, мне 36, живу в Москве, метро Алтуфьево 🚇, Я без вредных привычек, добрый, заботливый, 😊люблю фильмы,👀🎥🎬 могу выпить при желании 🥃🍷🥂, покушать 🍕🍟🍔🍦, ищу тех, кто любит весело проводить время. Если у вас есть увлечение ⛸️⛷️🏂🚴♀️🥏🏐🏓🏸🕺🎧📸,то это тоже хорошо. Возможны пешие прогулки 👫. Если вдруг будет желание, 😉 пишите
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💨 Кальян✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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