О себе

Привет, 🤗 я Саша, мне 36, живу в Москве, метро Алтуфьево 🚇, Я без вредных привычек, добрый, заботливый, 😊люблю фильмы,👀🎥🎬 могу выпить при желании 🥃🍷🥂, покушать 🍕🍟🍔🍦, ищу тех, кто любит весело проводить время. Если у вас есть увлечение ⛸️⛷️🏂🚴‍♀️🥏🏐🏓🏸🕺🎧📸,то это тоже хорошо. Возможны пешие прогулки 👫. Если вдруг будет желание, 😉 пишите