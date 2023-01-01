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Москва
Москва
Профиль пользователя Saga
О себе
Привет! Мне 34 года, я замужем, без детей. Работаю в айтишке, имею лишний вес, с которым беспощадно борюсь(с удовольствием поборюсь с ним вместе с подругой), люблю кататься на велике, шататься по ТЦ в поисках чего-нибудь "того самого" нужного, играю в игры(онлайн, сингл или настольные, карточные в том числе). Не пью алкоголь вообще, не курю. Характер вредный, но добрый. Я интроверт, устаю от громких и больших компаний) Ищу подругу для общения, с хорошим чувством юмора, желательно "немного того", в хорошем смысле)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа📚 Книги🐈 Домашние животные🎭 Театр🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога💨 Кальян🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
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