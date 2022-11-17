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Москва
Москва
Профиль пользователя Sadolinka
О себе
Всем приветик!! Ищу классную компанию, чтобы повеселиться!!!!!
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт
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