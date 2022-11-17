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Москва
Профиль пользователя Sadolinka

фото пользователя Sadolinka

О себе

Всем приветик!! Ищу классную компанию, чтобы повеселиться!!!!!

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить потусить потанцевать

маленькое фото пользователя Irochka
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя anutikcs
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Animaj

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться вечером по Москве, сходить в куда-нибудь потанцевать.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nastys

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг/друзей, выбираться вместе куда-нибудь.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Iloveocean

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять на ВДНХ сейчас

Откликнулись 2 участника

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