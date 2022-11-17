Всем приветик!! Ищу классную компанию, чтобы повеселиться!!!!!

Была в сети вчера

Погулять на ВДНХ сейчас

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Прогуляться вечером по Москве, сходить в куда-нибудь потанцевать.

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