Москва
Профиль пользователя Sa.Ch

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фото #3 пользователя Sa.Ch

О себе

Люблю парки, путешествия, астрологию, авто, рисовать, джаз, кофе, буддизм. Всем, позитивным привет.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по ночной Москве) всем +29

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Ищу активных друзей в ВАО

маленькое фото пользователя Kirill888
Москва → Другое

Покурить кальян, пообщеться.

маленькое фото пользователя Revenant
Москва → Другое

Собрать компанию в покер. Место организую. Ставки символические.

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