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Москва
Профиль пользователя saankasz

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О себе

люблю общаться на самые разные темы, всегда за прогуляться, хоть весь город пройти - легко
очень люблю музыку, в основе дэткор по типу emmure, slaughter to prevail и тп, но и полегче люблю. обожаю нервы, готова слушать их до потери пульса
курю, может для кого-то это важно
с радостью выслушаю, помогу чем смогу, а в общем, просто ищу с кем пообщаться, погулять и тп, и тд
(пс, мне не 18 :р)

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 📺 Политика ✝️ Религия 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎮 Видеоигры
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