Всем привет! Меня зовут Ксеня,мне 28. Я кондитер. Люблю общение и новые знакомства. Пою,играю в настольные игры, катаюсь на велосипеде,люблю путешествовать,ходить в походы. Обожаю весело проводить время,но иногда не хватает компании. Буду рада новым знакомствам . 🤗 p.s парня не ищу.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

Москва → Другое Вы верите в дружбу мужчины и женщины ?

Москва → Другое Погулять сегодня в пг

Москва → Другое очень хочу сходить попеть в караоке!

Москва → Другое Создавать и или развлекаться

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

Москва → Другое За душевное и открытое общение 😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.