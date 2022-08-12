Москва
Профиль пользователя S_enya

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О себе

Всем привет! Меня зовут Ксеня,мне 28. Я кондитер. Люблю общение и новые знакомства. Пою,играю в настольные игры, катаюсь на велосипеде,люблю путешествовать,ходить в походы. Обожаю весело проводить время,но иногда не хватает компании. Буду рада новым знакомствам . 🤗
p.s парня не ищу.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Пообщаться, поиграть в настолки,сходить в кино/кафе.

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства и приятных людей для общения.

Участие в других событиях

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Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

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Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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Москва → Другое

найти подруг 💘💘💘

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Москва → Другое

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )

маленькое фото пользователя Nastia007
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Создавать и или развлекаться

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Москва → Другое

очень хочу сходить попеть в караоке!

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Погулять сегодня в пг

маленькое фото пользователя Sasha1996
Москва → Другое

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