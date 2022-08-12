Москва
Профиль пользователя S_enya
О себе
Всем привет! Меня зовут Ксеня,мне 28. Я кондитер. Люблю общение и новые знакомства. Пою,играю в настольные игры, катаюсь на велосипеде,люблю путешествовать,ходить в походы. Обожаю весело проводить время,но иногда не хватает компании. Буду рада новым знакомствам . 🤗
p.s парня не ищу.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
За душевное и открытое общение 😊
Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
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Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями
Ищу лучшую подругу ❤️Найдись )
Хочу найти подругу
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очень хочу сходить попеть в караоке!
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Вы верите в дружбу мужчины и женщины ?
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