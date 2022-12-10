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Москва
Профиль пользователя s7nite

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О себе

Я сам, у меня начальников, нет семьи, немножко работаю и много путешевствую, живу в кайф, мечтаю встретить такую же свободную девушку и путешествовать вместе ;)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → путешествия
Слетать на море

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
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Концерт Шуфутинский 🤣сама в шоке, но захотелось пойти;)) 25/06
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Поездка с палатками к Михайловскому карьеру
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