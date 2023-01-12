Москва

Профиль пользователя rz_kris

О себе ✨ смотритель /зоопарка/ мюзиклов и хоккея

✍️ профессионально менеджерю образовательный досуг, непрофессионально (пока?) крашу лица

👾 невзаимная любовь с настолками и приставкой

Была в сети на этой неделе

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