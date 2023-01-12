⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
✨ смотритель /зоопарка/ мюзиклов и хоккея
Москва
Профиль пользователя rz_kris
О себе
✨ смотритель /зоопарка/ мюзиклов и хоккея
✍️ профессионально менеджерю образовательный досуг, непрофессионально (пока?) крашу лица
👾 невзаимная любовь с настолками и приставкой
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам