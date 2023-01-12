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Москва
Профиль пользователя rz_kris

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О себе

✨ смотритель /зоопарка/ мюзиклов и хоккея
✍️ профессионально менеджерю образовательный досуг, непрофессионально (пока?) крашу лица
👾 невзаимная любовь с настолками и приставкой

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

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