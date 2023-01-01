Очень люблю интеллектуальные беседы, развитие в разных сферах, творчество, обожаю вкусно покушать, гулять по центру или на природе и много чего еще☺️

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💰 Инвестиции / бизнес

Москва → Другое Хочу сделать классные фотографии!Есть у кого-то ещё такое желание?

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Бургас.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.