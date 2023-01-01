Бургас
Профиль пользователя Ryzhdin
О себе
Очень люблю интеллектуальные беседы, развитие в разных сферах, творчество, обожаю вкусно покушать, гулять по центру или на природе и много чего еще☺️
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
Ищешь друзей и компанию в городе Бургас?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Бургас.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.