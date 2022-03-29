Ох... сложно рассказать о себе, когда и сам уже запутался)) Было много хобби. Но уже все заброшенно. Раньше писал музыку, ибо, 8 лет муз.школы отзывались во мне. Любил играть на гитаре, и пианино. Рисовал мульты (был период любви к аниме), но тоже забросил (( но любовь к мультам осталась, только к более европейской анимации. И тут я решил попробовать себя в геймдеве, но тоже не сложилось. Осознал, что не возможно всем заниматься одному, а единомышленников не нашёл (или не искал) Из последнего, пытался заниматься изготовлением изделий из кожи но как то перестало радовать меня и это. Решил сделать перерыв.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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