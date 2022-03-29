Москва
Профиль пользователя RyRie
О себе
Ох... сложно рассказать о себе, когда и сам уже запутался))
Было много хобби. Но уже все заброшенно.
Раньше писал музыку, ибо, 8 лет муз.школы отзывались во мне. Любил играть на гитаре, и пианино.
Рисовал мульты (был период любви к аниме), но тоже забросил (( но любовь к мультам осталась, только к более европейской анимации.
И тут я решил попробовать себя в геймдеве, но тоже не сложилось. Осознал, что не возможно всем заниматься одному, а единомышленников не нашёл (или не искал)
Из последнего, пытался заниматься изготовлением изделий из кожи но как то перестало радовать меня и это.
Решил сделать перерыв.
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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