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Москва
Привет! Люблю очень фигурное катание, зиму, занимаюсь спортом, не пью, не курю, не парю, люблю концерты, вечеринки, гулянки, и м
Москва
Профиль пользователя ryoki
О себе
Привет! Люблю очень фигурное катание, зиму, занимаюсь спортом, не пью, не курю, не парю, люблю концерты, вечеринки, гулянки, и м
Также я не испытываю злобы, отношусь ко всему хорошо и позитивно, хотелось бы найти и таких людей, я уважаю мнение люди, и их вкус, и не лезу в их жизнь, я еще учусь, в будущем хочу поступить на медицину, и уехать за границу, и жить комфортной жизнью с друзьями, и родными! Я выражаюсь, и самовыражаюсь много, ) хоть я и парень, но являюсь также чутка и визажистом) самому делаю естественный макияж , дабы подчеркнуть черты лица, и его красоту, хоть и не очень люблю себя.) спасибо!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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