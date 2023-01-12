О себе

Привет! Люблю очень фигурное катание, зиму, занимаюсь спортом, не пью, не курю, не парю, люблю концерты, вечеринки, гулянки, и м

Также я не испытываю злобы, отношусь ко всему хорошо и позитивно, хотелось бы найти и таких людей, я уважаю мнение люди, и их вкус, и не лезу в их жизнь, я еще учусь, в будущем хочу поступить на медицину, и уехать за границу, и жить комфортной жизнью с друзьями, и родными! Я выражаюсь, и самовыражаюсь много, ) хоть я и парень, но являюсь также чутка и визажистом) самому делаю естественный макияж , дабы подчеркнуть черты лица, и его красоту, хоть и не очень люблю себя.) спасибо!