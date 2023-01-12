⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя ryoki

фото пользователя ryoki

О себе

Привет! Люблю очень фигурное катание, зиму, занимаюсь спортом, не пью, не курю, не парю, люблю концерты, вечеринки, гулянки, и м
Также я не испытываю злобы, отношусь ко всему хорошо и позитивно, хотелось бы найти и таких людей, я уважаю мнение люди, и их вкус, и не лезу в их жизнь, я еще учусь, в будущем хочу поступить на медицину, и уехать за границу, и жить комфортной жизнью с друзьями, и родными! Я выражаюсь, и самовыражаюсь много, ) хоть я и парень, но являюсь также чутка и визажистом) самому делаю естественный макияж , дабы подчеркнуть черты лица, и его красоту, хоть и не очень люблю себя.) спасибо!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Друга, подругу бы)

маленькое фото пользователя imherejust2vibe
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя qwaruii

Москва → сходить на мероприятие

гоу на стендап в клуб номер 1 на трубной или типа того

Откликнулся 21 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя livi
маленькое фото пользователя Etriana
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Flint
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
маленькое фото пользователя AlinaMayak
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя George
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя MaryGr
маленькое фото пользователя Viki_nowo
маленькое фото пользователя Daria77
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Daria_19
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя KationaDash

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам