Москва
Профиль пользователя rvzinuro
О себе
Ищу новых друзей
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Екатеринбург → Другое
Хочу найти друзей
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Москва → Другое
Погулять, выпить кофе, пофоткаться
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Раменское → Другое
Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Москва → Другое
Посоветуйте детективный сериал
Москва → Другое
Найти человека, который работает удаленно.
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Москва → Другое
найти подругу, друга
Москва → Другое
Хочу наити друзей
Москва → Другое
Прогуляться вечером, работаю до 19, пообщаться, выпить кофе.
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