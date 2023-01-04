Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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Москва → пообщаться Было бы классно пообщаться по видео связи, кто рискнёт ???

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.