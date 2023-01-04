Москва
Профиль пользователя rvzinuro

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О себе

Ищу новых друзей

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Было бы классно пообщаться по видео связи, кто рискнёт ???

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться , перекусить

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка на свежем воздухе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone
Москва → Другое

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

маленькое фото пользователя Marisol
Екатеринбург → Другое

Хочу найти друзей

маленькое фото пользователя Natalie29
Москва → Другое

Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя Manul
Москва → Другое

Погулять, выпить кофе, пофоткаться

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Balavaca
Раменское → Другое

Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

маленькое фото пользователя Marina_Kos
Москва → Другое

Обсудить историю из жизни

маленькое фото пользователя amamariya
Москва → Другое

Общение ради настроения)

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя nastyabu
Москва → Другое

Посоветуйте детективный сериал

маленькое фото пользователя Sakuraianuri
Москва → Другое

Найти человека, который работает удаленно.

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Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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Москва → Другое

найти подругу, друга

маленькое фото пользователя Svetik122
Москва → Другое

Хочу наити друзей

маленькое фото пользователя Elena11
Москва → Другое

Прогуляться вечером, работаю до 19, пообщаться, выпить кофе.

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