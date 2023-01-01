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Москва
Профиль пользователя Ruzanna_22

фото пользователя Ruzanna_22

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия

События пользователя

Москва → пообщаться

Набираю людей в чат-беседу💭

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Откликнулось 5 участников

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Всем хай! Хочу найти друзей по душе 😊пол не важен ))важна открытость .

Откликнулось 5 участников

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