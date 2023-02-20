О себе

Привет!



Я энтузиаст, полиглот и неутомимый исследователь. Как спортсмен и литературный гурман, я наслаждаюсь общением с умными людьми, посещаю культурные мероприятия и умею пародировать различные ситуации.



Пройдя через множество испытаний, я сохранил страсть к новым знаниям и жизненным открытиям, также интересуюсь сферой IT и стараюсь быть в курсе последних новостей и тенденций.