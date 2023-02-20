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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Ruthenorum
О себе
Привет!
Я энтузиаст, полиглот и неутомимый исследователь. Как спортсмен и литературный гурман, я наслаждаюсь общением с умными людьми, посещаю культурные мероприятия и умею пародировать различные ситуации.
Пройдя через множество испытаний, я сохранил страсть к новым знаниям и жизненным открытиям, также интересуюсь сферой IT и стараюсь быть в курсе последних новостей и тенденций.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие
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