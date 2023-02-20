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Москва
Профиль пользователя Ruthenorum

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О себе

Привет!

Я энтузиаст, полиглот и неутомимый исследователь. Как спортсмен и литературный гурман, я наслаждаюсь общением с умными людьми, посещаю культурные мероприятия и умею пародировать различные ситуации.

Пройдя через множество испытаний, я сохранил страсть к новым знаниям и жизненным открытиям, также интересуюсь сферой IT и стараюсь быть в курсе последних новостей и тенденций.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🎸 Концерт / фестиваль💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Давай вместе прогуляемся и насладимся вкусным перекусом -

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