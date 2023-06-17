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Москва
Москва
Профиль пользователя Rustt
О себе
Люблю наблюдать, разглядывать детали, открывать новое, люблю поболтать на сложные темы, художник, дизайнер
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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