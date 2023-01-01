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Москва
Профиль пользователя Rust3011

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О себе

Проподаю на работе)после люблю отдых,мечтаю встретить в своей жизни просто хорошего и адекватного человека

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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