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Москва
Москва
Профиль пользователя Rust3011
О себе
Проподаю на работе)после люблю отдых,мечтаю встретить в своей жизни просто хорошего и адекватного человека
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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