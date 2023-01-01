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Москва
Профиль пользователя Ruslik

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О себе

Музыку люблю ту, которая приятна мне в конкретное время. Люблю читать книги, в основном, фантастику..

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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