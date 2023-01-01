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Москва
Москва
Профиль пользователя Ruslik
О себе
Музыку люблю ту, которая приятна мне в конкретное время. Люблю читать книги, в основном, фантастику..
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино
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