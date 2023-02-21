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Москва
Профиль пользователя Ruslan.suslov

фото пользователя Ruslan.suslov

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 329 участников

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Marvelous_Elena

Москва → активный отдых

Ищу подруг и друзей для активных, спортивных, весёлых, душевных встреч

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → собрать компанию

Найти игроков для ролевых игр

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя sestrapolina

Москва → прогуляться, перекусить

попробовать найти здесь нового друга/подругу

Откликнулись 52 участника

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❤️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА❤️

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 33 участника

маленькое фото пользователя Artem_kras

Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Roman_II

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства, новых друзей после переезда

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Stark

Москва → прогуляться, перекусить

Поиграть в настолки

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Arman7777777

Москва → прогуляться, перекусить

Клуб, бар за компанию. Подружиться, потусить в Москве/Красногорске!

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Vivi4

Москва → прогуляться, перекусить

Го чиллить, тусить

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → собрать компанию

🔥Играть в настольные игры 🔥

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя varabar

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по секондам, сходить в музей

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Li_dia

Москва → прогуляться, перекусить

Давайте встречаться, общаться и не поддаваться осенней хандре 🍁🍂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя nastysha_tsatsa

Москва → собрать компанию

Разглагольствовать долго не буду… давай увидимся✌🏽

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kris_Zubtsova

Москва → прогуляться, перекусить

Весело провести время

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Rina34

Москва → прогуляться, перекусить

Провести весело время ,пообщаться)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Evgeniy_88

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу интересных людей для активного времяпровождения!!!

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Viera

Москва → сходить на мероприятие

Сходить куда нибудь в бар на Хэллоуин

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Mr.Box

Москва → прогуляться, перекусить

Живу на академической, ищу с кем прогуливаться в будние вечера

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Ilya_afanasev

Москва → прогуляться, перекусить

Костюмированная вечеринка на хеллоуин! + Беседа

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Shaxrik

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых друзьй в этой стране))

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Al.se.sh

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться.🍂 Сходить в кафе/кино/выстовку🏙

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Lady_Black_Rose

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет вместе сходить на выставку, экскурсию или какое-то другое мероприятие?

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha

Москва → собрать компанию

Движ в эту пятницу!😁🤘

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Rony

Москва → другое

Давайте отметим хелоуин)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Pollynka

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на какую-нибудь выставку в выходные или пятницу , предлагайте)

Откликнулись 3 участника

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