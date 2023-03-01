Москва
Профиль пользователя RuslanDeputat

фото пользователя RuslanDeputat

О себе

Служу в армии в Москве в роте военной полиции

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Общение, дружба, дальше больше

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя PrivetKakDela
Краснодар → Другое

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