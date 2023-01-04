Москва
Профиль пользователя Ruslan_1
О себе
Слушаю музыку, Мияги, Джах Калиб, Еминем
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Найти интересные места, потратить пушкинскую карту
Москва → Другое
Девочки, пишите, будем знакомиться)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Гулять , тусить
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Друг где ты? Поболтаем, кофейку попьём?
Москва → Другое
Сходить на спектакль "Ричард III" в театр Моссовета
Москва → Другое
буду рада новым знакомым!
Москва → Другое
Я хочу сходить в кино, кто со мной?
Москва → Другое
Пойти на свидание)
Москва → Другое
прогуляться
Москва → Другое
Кто любит танцевать хастл?
Москва → Другое
Погулять,пофоткаться.Приятно провести время)
Москва → Другое
Я иду гулять
Москва → Другое
Ищу подругу
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