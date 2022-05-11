Москва
Профиль пользователя Ruslan001

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О себе

Одно из увлечений - игра на фортепиано, учусь, любитель, ищу единомышленников. Люблю компьютерные игры, путешествия.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Знакомство с начинающими музыкантами, композиторами, любителями клавиш

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Julie.J
Москва → Другое

Завести близких друзей✨

маленькое фото пользователя Alex3993
Москва → Другое

Обзавестись новыми знакомствами

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя CherTolik
Москва → Другое

Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

маленькое фото пользователя Irina81
Нижний Новгород → Другое

Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

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