Москва
Профиль пользователя Ruslan001
О себе
Одно из увлечений - игра на фортепиано, учусь, любитель, ищу единомышленников. Люблю компьютерные игры, путешествия.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия
Не нравится:
📺 Политика 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Я за душевные разговорчики
Москва → Другое
Завести близких друзей✨
Москва → Другое
Обзавестись новыми знакомствами
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Москва → Другое
Поиграть в компанейские игры онлайн(через Дискорд)
Москва → Другое
Хочу пообсуждать отношения М+Ж
Нижний Новгород → Другое
Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.
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