Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

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📺 Политика 💨 Кальян 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Нижний Новгород → Другое Интересов много в разных сферах: кино, психология, путешествия и т.д.

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

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