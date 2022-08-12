Меня зовут Арина. Мне 20 лет. Я учусь на филолога. Мне нравится валять дурака целыми днями, но я пытаюсь заставлять себя бегать по утрам, получше учиться и поменьше есть всякую дрянь. Уважаю свое и чужое личное пространство. Думаю это важно. Очень люблю сценариста Чарли Кауфмана («Думаю как все закончить», «Вечное сияние чистого разума», «Стать Джоном Малковичем»). Когда мне грустно, я пересматриваю Сумерки и Сейлор Мун, а когда хочется поржать… ну тут оооочень много вариантов. Смотрели «Реальных упырей»??? Ну бомба же, да)))

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино

🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

Москва → пообщаться Какой из недавно посмотренных фильмов тебе понравился?

Москва → Другое Общение с последующими вылазками в город

Москва → Другое Кто играет в клуб романтики? Общий чат.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.