Москва
Профиль пользователя Ruridze
О себе
Меня зовут Арина. Мне 20 лет. Я учусь на филолога. Мне нравится валять дурака целыми днями, но я пытаюсь заставлять себя бегать по утрам, получше учиться и поменьше есть всякую дрянь. Уважаю свое и чужое личное пространство. Думаю это важно. Очень люблю сценариста Чарли Кауфмана («Думаю как все закончить», «Вечное сияние чистого разума», «Стать Джоном Малковичем»). Когда мне грустно, я пересматриваю Сумерки и Сейлор Мун, а когда хочется поржать… ну тут оооочень много вариантов. Смотрели «Реальных упырей»??? Ну бомба же, да)))
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Найти неадекватных подруг с весельцой
Хочу обсудить дорамы/аниме/манги/манхвы
Кто играет в клуб романтики? Общий чат.
Общение с последующими вылазками в город
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