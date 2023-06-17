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Москва
Профиль пользователя RunninUpThatHill

фото пользователя RunninUpThatHill

О себе

Много работаю и учусь.
Люблю кино, фото, танцы и программирование :)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Концерт «Макулатуры» 25.11 в мск

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze

Москва → другое

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Откликнулось 9 участников

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