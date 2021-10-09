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Москва
Профиль пользователя Rumpelshtins

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О себе

Люблю фильмы Кристофера Ноллана, как и музыку Ханца Циммера. Погружен в ИТ/ИБ сферу финансовых институтов. Пару лет назад начал фотографировать как хобби. Иногда просто люблю поговорить ни о чем, хотя и интересуюсь любым что понравится или покажется занимательным. В плане музыки слушаю почти все, люблю находить новое и удивляться. Зимой катаюсь на доске. Люблю долгие поездки за рулем в хорошей компании, а иногда даже в одиночестве. Люблю все усложнять)

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги

Не нравится:

☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро
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