Ювяскюля
Профиль пользователя Rumata

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О себе

Люблю веселых и легких на подъем людей, с которыми можно сорваться в маленькое приключение. Ищу подруг, с которыми можно поболтать обо всем и перекинуться мемами. Обожаю всякий абсурд в юморе, кино и книгах.
Работаю инженером. Люблю чтение (из последнего понравилась "Лисьи броды"), кино (задроты кино - мое уважение) и сериалы, поездки на машине (обожаю просто ехать куда-то, останавливаться в кафешках, пить кофе и ехать дальше), настолки, компьютерные игры (survival, шутеры, экшн-рпг), общение с людьми и рисование. Мечтаю создать свой мультфильм или выпустить комикс.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Ювяскюля → пообщаться

Пообщаюсь на темы, что почитать, что посмотреть и во что поиграть

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