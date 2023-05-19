Люблю веселых и легких на подъем людей, с которыми можно сорваться в маленькое приключение. Ищу подруг, с которыми можно поболтать обо всем и перекинуться мемами. Обожаю всякий абсурд в юморе, кино и книгах. Работаю инженером. Люблю чтение (из последнего понравилась "Лисьи броды"), кино (задроты кино - мое уважение) и сериалы, поездки на машине (обожаю просто ехать куда-то, останавливаться в кафешках, пить кофе и ехать дальше), настолки, компьютерные игры (survival, шутеры, экшн-рпг), общение с людьми и рисование. Мечтаю создать свой мультфильм или выпустить комикс.

Профиль обновлён 15 июня 2023 г.

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