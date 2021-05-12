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Москва
Москва
Профиль пользователя Rufa
О себе
Предпочитаю активный отдых , люблю гулять по красивым местам Москвы
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться
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