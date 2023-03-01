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Москва
Профиль пользователя Rudovasonya

фото пользователя Rudovasonya

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

🏫 Учеба☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

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