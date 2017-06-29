Привет! Я Ника, мне 24. Ищу с кем пообщаться и погулять, а, может, и подружиться. Если ты тоже из ВАО - прекрасно, если нет - не критично. Работаю 5/2, учусь, интересуюсь архитектурой и вообще люблю смотреть на красивое. Хочется найти кого-то похожего на меня, чтобы трепаться о жизни и книгах/фильмах. К алкоголю и курению отношусь без фанатизма, мой наркотик - сахар (так что недавно начала ходить в зал). Замужем. Воспитываю папуга.

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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