Москва
Профиль пользователя RPony
О себе
Привет! Я Ника, мне 24.
Ищу с кем пообщаться и погулять, а, может, и подружиться. Если ты тоже из ВАО - прекрасно, если нет - не критично.
Работаю 5/2, учусь, интересуюсь архитектурой и вообще люблю смотреть на красивое. Хочется найти кого-то похожего на меня, чтобы трепаться о жизни и книгах/фильмах.
К алкоголю и курению отношусь без фанатизма, мой наркотик - сахар (так что недавно начала ходить в зал). Замужем. Воспитываю папуга.
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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