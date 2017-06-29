Москва
Профиль пользователя RPony

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О себе

Привет! Я Ника, мне 24.
Ищу с кем пообщаться и погулять, а, может, и подружиться. Если ты тоже из ВАО - прекрасно, если нет - не критично.
Работаю 5/2, учусь, интересуюсь архитектурой и вообще люблю смотреть на красивое. Хочется найти кого-то похожего на меня, чтобы трепаться о жизни и книгах/фильмах.
К алкоголю и курению отношусь без фанатизма, мой наркотик - сахар (так что недавно начала ходить в зал). Замужем. Воспитываю папуга.

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Измайловском парке, поболтать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Женское комьюнити

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

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