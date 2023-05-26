Москва
Профиль пользователя Rozi
О себе
Я Натали, переехала в Москву из Спб 🕊️
Ищу подруг с целью душевно поговорить, прогуляться, пофоткаться или попробовать что-то новое 💗
Люблю психологию (1,5 год в терапии), жизнелюбивая, смотрю дорамы и аниме, играю в игры - настолки и на пк.
Интроверт (шум-дым и тусовки всякие не люблю ).
По профессии занимаюсь Личным брендом, поэтому интересны знакомства с предпринимательницами, творческими людьми и блогерами.
Обожаю открывать новые места Москвы с подругой. Буду рада новым знакомым, особенно тем кто захочет ходить со мной на творческие МК или делиться классными местами :)
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
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