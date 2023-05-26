Я Натали, переехала в Москву из Спб 🕊️ Ищу подруг с целью душевно поговорить, прогуляться, пофоткаться или попробовать что-то новое 💗 Люблю психологию (1,5 год в терапии), жизнелюбивая, смотрю дорамы и аниме, играю в игры - настолки и на пк. Интроверт (шум-дым и тусовки всякие не люблю ). По профессии занимаюсь Личным брендом, поэтому интересны знакомства с предпринимательницами, творческими людьми и блогерами. Обожаю открывать новые места Москвы с подругой. Буду рада новым знакомым, особенно тем кто захочет ходить со мной на творческие МК или делиться классными местами :)

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 📺 Политика 🍿 Фильмы, сериалы

💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 📚 Книги ✝️ Религия

Москва → сходить на мероприятие сходить на творческий МК 27го или 30го

Москва → Другое А из Люберец есть кто?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.